LADISPOLI - Via Firenze ancora una volta trasformata in una discarica a cielo aperto. Questa volta da «"genitori indecenti"» come li hanno definiti i volontari delle Guardie ecozoofile di Fareambiente. Ad essere abbandonati sono stati infatti un passeggino e un ovetto «che sicuramente si sarebbe potuto sfruttare ancora donandolo ad un'altra famiglia».

«Qui le certezze sono poche ma presenti: i controlli ci sono. La città non è sporca ma viene sporcata da incivili senza scrupoli».

