SUTRI - Al via i lavori di potatura in via della Stazione, una delle principali arterie del paese. L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, segue quello già realizzato nel mese di febbraio in viale Marconi e rappresenta un importante passo avanti nella manutenzione del verde pubblico e nella riqualificazione urbana.

Ad annunciare l’avvio dei lavori è il sindaco Matteo Amori, che ha sottolineato l’urgenza dell’intervento: «Si tratta di un’opera che non poteva più essere rimandata, considerando che l’ultima potatura risale a ben 15 anni fa». Il mancato intervento per così tanto tempo aveva portato a una crescita incontrollata degli alberi, con possibili rischi per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. L’obiettivo dei lavori è duplice: da un lato garantire maggiore sicurezza per cittadini e visitatori, dall’altro migliorare il decoro urbano, rendendo l’area più ordinata e accogliente. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di cura e manutenzione del verde, che punta a preservare e valorizzare il patrimonio arboreo di Sutri. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione, valutando la necessità di ulteriori interventi nelle altre zone della città. «Vogliamo restituire a Sutri il decoro che merita e rendere il nostro territorio sempre più vivibile», ha aggiunto il sindaco Amori.

