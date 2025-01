SANTA MARINELLA – «A quasi un anno dalla nostra segnalazione pubblica sulle condizioni di via della Fornacetta, nulla è stato fatto dall’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza di questa zona». Stefano Marino della lista civica “Io amo Santa Marinella” incalza l’amministrazione comunale dopo l’incendio registratosi nella notte lungo la via in questione. «La scorsa notte, due automezzi sono stati avvolti dalle fiamme, richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco – sottolinea Marino – Abbiamo chiesto più volte controlli costanti e interventi mirati, ma le nostre proposte sono rimaste inascoltate. Sig. Tidei, quanto ancora dobbiamo aspettare prima che vengano prese misure concrete per garantire la sicurezza dei cittadini? Se fossimo alla guida della città, investiremmo in modo deciso in sicurezza e videosorveglianza, strumenti essenziali per prevenire episodi di questo tipo e restituire serenità alla comunità. Santa Marinella merita di più, merita un’amministrazione che risponda con i fatti, non con il silenzio».

