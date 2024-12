CITAVECCHIA – A via dei Ligustri, una traversa di via del Casaletto Rosso alta, la situazione in questi giorni è piuttosto critica. La bomba d’acqua della scorsa settimana, infatti, ha fatto emergere una serie di problemi e di criticità che i residenti sperano possano essere risolti, per evitare danni ancora maggiori.

Il violento nubifragio, infatti, ha portato a valle di tutto, con l’acqua che scendendo ha travolto arbusti, alberi, terra, muri di recinzione. Tutto è franato sul ponticello che, per diverse ore, è rimasto sommerso di detriti, rifiuti e materiale vario e inagibile. «Si tratta dell’unica strada di collegamento per chi abita in questa zona - hanno spiegato i residenti - il ponticello, essendo nella parte più bassa della strada, diventa impraticabile perché qui si accumula di tutto. Lo abbiamo ripulito, per renderlo agibile subito dopo la bomba d’acqua, ma c’è molto materiale da rimuovere prima delle prossime piogge. Chi deve farlo? A chi dobbiamo rivolgerci?». Da qui la richiesta di una messa in sicurezza della zona.

