CIVITAVECCHIA – Spunta un’altra discarica abusiva, questa volta in via Aurelia nord 49. La segnalazione, anche in questo caso, arriva da un cittadino che spiega come i rifiuti si trovino lì ormai da diverso tempo ma nonostante le segnalazioni dei residenti della via nessuno, fino ad ora, ha provveduto alla loro rimozione. I cittadini chiedono un intervento per bonificare l’area e se, magari, non si possa procedere con l’installazione di una fototrappola per evitare che si verifichino altri episodi simili. Negli ultimi mesi si continua ad assistere al triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti nonostante l’impegno del Pincio che ha anche programmato l’installazione di nuove fototrappole. Nelle scorse settimane un altro “zozzone” è stato beccato dal Pincio e la Polizia locale lo ha sanzionato per ben 600 euro (per abbandono). Un conto piuttosto salato che però sembra non spaventare alcuni incivili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA