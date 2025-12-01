LADISPOLI – Cambio di testimone in giunta. Una notizia trapelata nelle scorse settimane e da questa mattina resa ufficiale dallo stesso sindaco. Alessandra Feduzi (Forza Italia) non è più assessore: al suo posto entra un’altra donna: Lucilla Metta. Era quanto emerso già dopo l’accordo tra il primo cittadino Alessandro Grando e il consigliere comunale Eugenio Trani, entrato ufficialmente in maggioranza con delega a Tributi e progetto “Dopo di noi”. «Finisce oggi la mia esperienza amministrativa al comune di Ladispoli – dichiara Feduzi –. Ho consegnato le mie dimissioni al sindaco, che ringrazio infinitamente per la fiducia accordata tre anni fa e costantemente rinnovata nel tempo attraverso un confronto continuo. In questi anni mi sono sempre rimboccata le maniche, lavorando a testa bassa. Credo che un buon amministratore debba agire sempre per il bene comune. È questo il motivo per cui sono rimasta fino ad oggi. Tengo a precisare che le dimissioni non sono legate alle vicende partitiche dell’ultimo periodo, le quali però hanno comunque influito sulla decisione di non proseguire il mandato amministrativo e di iniziare un nuovo percorso». Feduzi era stata sfiduciata dal consigliere del suo stesso partito, Marco Penge, durante la massima assise cittadina. Grando ricambia i saluti. «Ringrazio Alessandra Feduzi – afferma il sindaco – per il lavoro svolto con professionalità e grande dedizione, sempre nell’interesse della città e dell’intera comunità». Metta, che nel 2022 si era candidata nella lista di Trani a supporto di Alessio Pascucci, prenderà le stesse deleghe di Feduzi: Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione e Servizi Informatici più Agricoltura. «Le auguro buon lavoro – prosegue Grando - certo che grazie alle sue capacità e al suo bagaglio di esperienze saprà dare un contributo importante al percorso che stiamo portando avanti come amministrazione». E arrivano pure le prime parole da assessore di Lucilla Metta: «Desidero ringraziare il Grando per la fiducia che ha riposto in me – dichiara il–. Ho accettato questo incarico con gioia e con un forte senso di responsabilità: con gioia, perché sarò felice di lavorare per il bene di Ladispoli e dei miei concittadini. Con responsabilità, perché sono consapevole dell’importanza e della delicatezza delle deleghe che da oggi mi vengono affidate. Metterò impegno, ascolto e determinazione in ogni scelta che sarò chiamata a compiere, con l’obiettivo di costruire insieme risultati concreti e duraturi per la nostra città».

