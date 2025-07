TARQUINIA - Finalmente anche l’ultimo tratto di viale Mediterraneo al Lido di Tarquinia tornerà ad essere percorribile senza pericoli per i passanti.

La strada infatti versa in condizioni di grave dissesto, rappresentando un pericolo per i mezzi e le persone.

Nei mesi scorsi si erano registrate continue proteste ed ora l’amministrazione Sposetti ha deciso di correre ai ripari. Per consentire i lavori, l’amministrazione comunale ha disposto la modifica temporanea della viabilità. In viale Mediterraneo, nel tratto compreso tra via Porto Clementino e via della Salara è stato istituito il divieto di transito, esclusi residenti, e di sosta, con rimozione forzata a qualsiasi tipo di veicolo, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, da oggi, 29 luglio 2025, fino a fine lavori.

Divieto di transito, esclusi residenti, e di sosta con rimozione forzata a qualsiasi tipo di veicolo, inclusi i quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, da oggi fino a fine lavori anche in via Clementina.

