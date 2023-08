CERVETERI- «Ecco come ho trovato la mia macchina la scorsa settimana: con i vetri in frantumi». Ancora vandali in azione a Cerveteri, in questo caso nella frazione di Valcanneto. Lo sfogo è di Andrea, un residente, che ha pubblicato sui social l’immagine abbastanza eloquente dei finestrini sfondati. Giorni fa dei teppisti si erano scagliati contro un autobus di linea accanendosi sempre contro i vetri. «Ho notato altre autovetture con vetri spaccati e tergicristalli piegati al contrario – aggiunge Andrea – nella zona via Bruschi e via Poggio dell'Asino. Non è possibile che accadano questi fatti e i cittadini siano impotenti davanti a ciò. Si subisce senza che nessuno faccia qualcosa di concreto. Sono atti di vandalismo e a farne le spese, peraltro salate, siamo noi cittadini». Altre vittime hanno chiesto più controlli per prevenire eventuali nuovi raid. Allarme anche in altre parti del territorio. «Nella parte altra della città – scrive Lucia, altra residente – ci sono dei ragazzini che si divertono a tirare gavettoni e sassi sulle finestre delle case, sui portoni. Lo stesso vale per Cerenova». Restando a Cerenova, per scongiurare ulteriori danni, l’amministrazione comunale di Cerveteri ha adottato la drastica decisione di chiudere il parco pubblico di via Luni.

