I carabinieri, durante i controlli del week-end, hanno colto un ladro sul fatto. I militari della Stazione di Vetralla, allertati da una segnalazione riguardante una vettura sospetta in una zona residenziale nei pressi della Cassia si sono recati sul posto. Qui hanno udito dei rumori provenienti dal retro di una palazzina dalla quale, poco dopo, è stato visto giungere un uomo vestito con una felpa con cappuccio e uno zaino.

Accortosi della presenza dei carabinieri, l'uomo ha abbandonato lo zaino e ha tentato di fuggire. Nonostante i suoi sforzi per liberarsi della felpa, è stato rapidamente fermato e arrestato. All'interno dello zaino sono stati rinvenuti strumenti da scasso, tra cui un piccone, due paia di guanti, una pinza e un cacciavite, oltre a un passamontagna e un orologio trovati nelle tasche della felpa.

Gli ulteriori accertamenti del personale della Stazione di Vetralla, supportato da quello della sezione radiomobile del Nor di Viterbo, hanno permesso di appurare che l'uomo, un quarantacinquenne di origine sudamericana, si era introdotto insieme a un complice in due abitazioni dell'edificio, approfittando dell'assenza dei proprietari, forzando la porta in ferro del locale al piano terra. All'esterno di una delle case derubate, i militari hanno rinvenuto un secondo zaino contenente un altro cacciavite, una torcia e gioielli rubati. La refurtiva, il cui valore complessivo è stimato in circa 5.000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria di Viterbo. Dopo la convalida, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale "Nicandro Izzo" di Viterbo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Viterbo lunedì scorso.

«Desidero sottolineare il continuo e instancabile impegno dell'Arma dei carabinieri nelle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio – ha commentato il colonnello Massimo Friano, comandante provinciale dell’Arma - grave fenomeno che colpisce la società contemporanea e mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Siamo sempre presenti e pronti a intervenire, lavorando senza sosta per garantire l'ordine pubblico e la protezione dei nostri concittadini, affinché possano vivere in un ambiente sereno e tutelato. Ancora una volta la collaborazione dei cittadini è stata determinante perché ha consentito il tempestivo intervento delle pattuglie operanti in attività di prevenzione e controllo del territorio».