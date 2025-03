Ancora un furto in abitazione in pieno giorno. Questa volta a entrare in azione è stata una giovane ben vestita. La ladra, che indossava una pelliccia e una borsa di Louis Vuitton, è stata immortalata dalle telecamere dell’appartamento che ha deciso di visitare nella zona del Pilastro. Il furto è avvenuto lunedì poco prima di mezzogiorno.

Approfittando del portone del condominio lasciato aperto e della porta di casa chiusa ma senza mandate, la ragazza si è introdotta nell’abitazione e si è diretta in camera da letto. Il colpo è durato solo un paio di minuti. La ragazza è fuggita prima del rientro dei proprietari che poi hanno postato sui social il video del furto in cui si vede bene il volto la ladra per mettere in guardia di cittadini. Non si conosce l’entità del furto.