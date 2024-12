CERVETERI - Un servizio di vigilanza armata privata con presenza costante sul territorio, 365 giorni all'anno con la presenza, in orario notturno di una guardia giurata in collegamento telefonico diretto per un pronto intervento in caso di necessità.

La frazione di Valcanneto prova a rispondere così all'annosa questione dei furti in abitazioni che non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti. Sono anni ormai che i cittadini lamentano la presenza di malviventi che in orario notturno e anche diurno, senza badare alla presenza in casa dei proprietari, si intrufolano nelle abitazioni privati per razziarle di ogni bene. Numerosi negli anni i video delle immagini di videosorveglianza diffusi sui social dagli stessi cittadini per darsi l'allarme l'uno con l'altro nel tentativo disperato di porre un freno al fenomeno. Uno stato d'animo di continua apprensione che nemmeno l'amministrazione comunale con i suoi incontri sulla sicurezza o con l'annuncio dell'approvazione del regolamento di videosorveglianza e di sorveglianza partecipata (dove anche le telecamere private potranno essere utilizzate per ampliarea il sistema comunale degli occhi elettronici) è riuscito a placare.

E così, ora si prova a passare al "fai-da-te". L'idea di una vigilanza privata presente sul territorio 24 ore al giorno, sull'esempio della frazione ladispolana di Marina di San Nicola, era stata già palesata qualche mese fa. Ora potrebbe diventare realtà. Si parlerà infatti proprio di questo mercoledì 8 maggio alle 18 al centro polivalente di Largo Umberto Giordano. Il progetto è "destinato a tutti i residenti interessati", si legge nella locandina dell'assemblea. "Un progetto che mira a risolvere le critcità del territorio; sicurezza contro furti in abitazione e reati collegati; vigilanza armata privata a servizio dei cittadini" con un "presidio costante e rapido intervento" grazie, appunto a un collegamento telefonico diretto con la guardia giurata. L'assemblea è aperta a tutti i cittadini.

