SANTA MARINELLA Termineranno a breve i lavori per la realizzazione della rete fognaria in zona Perazzeta. La Giunta, ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo in variante che consentirà l’ultimazione degli interventi che interessano la zona periferica della città, ed in particolare, l’ultimo stralcio dei lavori interesserà via Perseo, Via Orione e via delle Pleiadi. “Siamo giunti quindi alle ultime battute dell’intervento – spiega il sindaco - che finalmente porterà a completamento e al potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque nere in località Perazzeta. Si è conclusa infatti con esito positivo la conferenza dei servizi ee ora, Acea Ato 2 procederà, come previsto, con la gara per l’assegnazione dei lavori per l’ultimo tratto interessato dal progetto. Si tratta di un risanamento igienico sanitario indispensabile ed urgente che è stata realizzata grazie alla convenzione sottoscritta con Acea Ato 2, senza alcun impegno di risorse finanziarie da parte del Comune. Quest’opera è stata molto attesa dagli abitanti della zona, che è oramai diventato un nuovo quartiere della città. Al termine dei lavori, si dovrà intervenire sul manto stradale per migliorare la viabilità e la circolazione dei residenti. Un altro intervento che presto terminerà e si compirà e che fa parte del grande progetto di questa amministrazione di riqualificazione e modernizzazione della città”. Dello stesso parere è l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati. “Da tempo si attendevano interventi di ammodernamento in vari quartieri cittadini- afferma il vice sindaco - confermo che anche in zona Perazzeta sono previsti i nuovi punti luminosi urbani che già da qualche settimana sono stati sostituiti e installati in altri punti della città. Dobbiamo ridare luce alle zone anche meno centrali, dove vivono tante famiglie che si aspettano un adeguamento dei servizi primari e un miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA