SANTA MARINELLA – “Il 16 maggio andiamo tutti all'assemblea organizzata dal Comitato Cittadino per la difesa del castello di Santa Severa”.

Il messaggio lo lanciano gli organizzatori della manifestazione che ha lo scopo di protestare contro il sistematico abbandono del maniero da parte della Regione Lazio che da mesi non fa manutenzione all’interno del borgo, mandando in malora le antiche strutture e le bellezze storiche del castello.

“La convenzione per l'utilizzo del castello inviata da Laziocrea al Comune – dice il Comitato Cittadino - mette in discussione la gestione comunale dei musei, del centro studi marittimi, del laboratorio di restauro e intende sottrarre la biglietteria del Museo del Mare e della Navigazione al Comune stesso. Gli oneri della pulizia del parcheggio e di tutti gli spazi esterni al Comune. Diciamo no a tutto questo e chiediamo una convenzione più rispettosa di questa amministrazione”.

Amministrazione che, intanto, sta provvedendo alla sistemazione del fosso Castelsecco. Opere che partiranno dal ponte della ferrovia, fino all'autostrada, per un valore di oltre 900mila euro, grazie ad un finanziamento del Pnrr. Previsti, al contempo, anche interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico.

Contestualmente proseguono invece i lavori per la sistemazione della foce del fosso e dell'alveo della ferrovia fino a mare, per un valore di oltre due milioni di euro.

