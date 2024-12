CIVITAVECCHIA – Massima attenzione in questi giorni alla situazione dei plessi scolastici cittadini. «Tutta la giornata di ieri - ha spiegato il sindaco Piendibene - abbiamo effettuato una ricognizione sui solai delle scuole che hanno subito infiltrazioni e mi sono messo in contatto con il vicesindaco della città metropolitana Pierluigi Sanna per gli edifici di competenza dell’ente».

Già ieri, ad esempio, si è resa necessaria la chiusura dell’IIS Marconi e di altre scuole di competenza comunale. Disagi al Guglielmotti, e criticità riscontrate alla scuola secondaria Flavioni che, già nelle scorse settimane, aveva mostrato problemi con infiltrazioni ed allagamenti alla prima ondata di pioggia. Anche il vicino Palazzetto dello Sport ha avuto problemi. L’attenzione, come assicurato dal Pincio, è alta, ma come chiesto dagli studenti servono interventi, che siano concreti.

