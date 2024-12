SANTA MARINELLA - Altra edizione e altro successo per “Verde in Scena”, la mostra mercato che si è svolta lo scorso fine settimana al castello di Santa Severa. Un appuntamento irrinunciabile per le migliaia di appassionati di giardinaggio e botanica, collezionisti ma anche semplici curiosi che hanno potuto ammirare piante insolite e rare provenienti da tutto il mondo, Ad organizzare l’evento è stato Stefano Borghetti, esperto ed appassionato conoscitore del verde in tutte le sue sfumature, in collaborazione con Lazio Crea e d’intesa con il Comune e il Mic. A portare i saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco Pietro Tidei all’apertura della Mostra, sono stati i consiglieri Paola Fratarcangeli e Alessio Manuelli. “E’ sempre un piacere per noi poter dare il benvenuto a Verde in Scena - ha detto Fratarcangeli- un evento che ogni anno cresce sempre di più e che arricchisce il territorio integrando la natura con il patrimonio culturale”. Dello stesso parere il consigliere Manuelli, intervenuto anche in rappresentanza dell’assessore alla cultura Gino Vinaccia. “Durante la visita, Stefano Borghetti ci ha mostrato e descritto parte delle varietà di piante esposte, rare e sconosciute che rendono questa mostra unica nel suo genere - ha spiegato il consigliere - crediamo che Verde in Scena possa contribuire allo sviluppo di un turismo che combini bellezze botaniche con attrazioni storiche, culturali e paesaggistiche. Una proposta turistica che non si limiti alla stagione estiva e balneare, ma destagionalizzata e legata agli eventi che valorizzano il nostro territorio”. “Mi dispiace non aver potuto visitare la mostra durante questa edizione - ha fatto sapere il sindaco Tidei - Verde in Scena è una manifestazione che si rinnova ogni volta e che merita tutto il successo che sta raccogliendo in questi anni, edizione dopo edizione. Santa Marinella e Santa Severa si confermano essere lo spazio ideale per ospitare attività ed iniziative di questo tipo, offrendo una cornice ideale per clima e paesaggio”. “Quest’anno – afferma l’assessore al verde Elisa Mei - la mostra si è arricchita della limited edition, pochi e rari esemplari di piante, provenienti dalle zone tropicali e visibili nel Lazio solo durante Verde In Scena, destinate ad amatori e coltivatori esperti. Grande spazio è stato dato anche alle piante ornamentali, quelle che rendono sempre molto colorati i nostri terrazzi e le nostre case”.

