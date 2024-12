SANTA SEVERA – Sta per tornare l’atteso appuntamento con Verde in scena al Castello di Santa Severa dove la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare sarà protagonista nel fine settimana, sabato 13 e domenica 14. L’edizione primavera 2024 si preannuncia ricca di novità come spiega proprio l’organizzatore e curatore botanico Stefano Borghetti.

Come sarà strutturata questa edizione di Verde in scena? Saranno circa 50 gli espositori da tutta l’Italia e dal Sud America e avremo piante rare e insolite dai cinque continenti, alcune saranno presentate qui per la prima volta. Piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, piante carnivore, terrari, kokedama e, in generale, piante da esterno e da appartamento, oltre ad un assortimento delle ultime varietà del pesciolino Medaka. Inoltre ci saranno prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro. Ci sarà anche un’area per lo street food a chilometro zero.

Insomma un’edizione per tutti i gusti curata con dedizione. Da cosa nasce questa passione? I miei genitori mi hanno raccontato che quando potavano i gerani, io avrò avuto circa 3 anni, raccoglievo i pezzettini dalla terra e li piantavo, a 8 anni avevamo centinaia di gerani. Poi la passione per le piante grasse fino ad arrivare, anni dopo, l’esperienza presso la A&G SANREMO dove mi sono formato e ho imparato e il ritorno a Civitavecchia dove nel 2016 ho organizzato la mia prima mostra.

Cosa è cambiato negli anni? La pandemia ha avvicinato molto i ragazzi al mondo delle piante, sono nati tanti piccoli botanici figli della pandemia.

Un pubblico più ampio significa più palati da soddisfare, pensa che questa edizione ci riuscirà? Certamente, avremo anche per la prima volta una esposizione di bonsai pregevoli e secolari a cura dell’associazione BonsaiKai.

Avremo tutorial e mini conferenze sulla coltivazione da parte di coltivatori esperti. Sarà un’edizione molto ricca. Inoltre quest’anno avremo il vivaio Terra dei miracoli, uno dei più grandi in assoluto, che porterà decine di varietà di passiflora, alcune anche inedite.

E in caso di pioggia? L’evento si terrà ugualmente.

Per conoscere nel dettaglio la scaletta dell’evento e la lista degli espositori basta andare sul sito www.verdeinscena.it.

