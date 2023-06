“Arte e fede” presentato dalla diocesi in collaborazione con l'arciconfraternita del Gonfalone e Araldi della Madonna del Carmelo della parrocchia di Santa Maria Nuova, la fondazione Carivit e Tuscia in Fiore. Giovedì, intorno alle 19, 22 dipinti originali, stampati in formato 2m X 2m, accoglieranno la tradizionale processione del Corpus Domini a via Cavour, Viterbo. Ogni stampa è portata a mano da 2 allievi della scuola dei marescialli della aviazione militare di Viterbo. Al passaggio della processione le opere ruotano di 180 gradi ed offriranno un magnifico spettacolo da piazza del Plebiscito. Passata la processione le opere vengono esposte a piazza del Comune fino a sera. Le stampe restano alla confraternita che ne farà buon uso in altre manifestazioni. L'idea originale è nata durante una conversazione tra il priore Franco (Quintaletto) Chiaravalli, l'artista Angelo Paccosi, autore di uno dei dipinti, e Giulio Della Rocca. Il nuovo ed attivissimo vescovo, sua eccellenza Orazio Francesco Piazza, ha accettato con entusiasmo l'idea portata a buon fine dalla direttrice Artistica di Tuscia in fiore, Laura Principi ed il direttore esecutivo Nuccio Chiossi. La voglia di farsi bella è forte nella città che «teniamo stretta al cuore»: alle sopra citate forze si sono unite anche la Confartigianato ed i Cavalieri di Malta. Un ringraziamento speciale va al comandante della Scuola marescialli, colonnello Sandro Cascino, che purtroppo è alla fine dei tre anni di mandato ma che ha cucito con intelligenza e determinazione il tessuto che lega la scuola alla città. Viterbo si presenta al meglio ed è città d'arte quando le energie creative si uniscono in rete con tutti sempre pronti a fare un passino indietro.