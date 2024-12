CERVETERI - La città etrusca pronta a spegnere le sue prime 20 candeline di sito Unesco. Nella giornata di oggi la Necropoli della Banditaccia, il Museo nazionale cerie e Sala Ruspoli saranno protagoniste di una giornata densa di appuntamenti, tra visite guidate, performance artistiche ed esibizioni di danza di grande pregio e rilievo con tanti ospiti di rango internazionale. “Nel Cerchio del Tempo”, questo il nome della rassegna che coniugherà valorizzazione del patrimonio e la sacra arte della danza, che avrà inizio alle 15:30 con la visita guidata della Necropoli della Banditaccia. Alle 16:30, sempre alla Necropoli, con le coreografie di Paola Sorressa, andrà in scena la performance site-specific “In Arte, Maddalena”, uno spettacolo di danza e proiezioni, che unisce idealmente luoghi distanti nel tempo e nello spazio, tra realtà e fantasia, per tracciare una mappa della complessità del mondo femminile. Nel pomeriggio la rassegna si sposta nel Centro Storico di Cerveteri: alle 18:30 visita guidata al Museo Nazionale Cerite, mentre alle 21 in Sala Ruspoli è il momento di “Trittico 15°”, un viaggio tra le diversità, dedicata alla tolleranza, all'accoglienza intesa come una risorsa, una costante ricerca di equilibrio tra le meravigliose movenze della danza. Sia per gli appuntamenti previsti alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, che per quelli previsti al Museo Nazionale Cerite e in Sala Ruspoli, è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso pari ad 8euro. I tagliandi sono acquistabili presso le biglietterie dei due siti archeologici e sul sito dei Musei Italiani.

