VEJANO – È lutto a Vejano per la scomparsa del consigliere Alessandro Bitti. “Un uomo di grandi qualità, di rara sensibilità e di straordinaria dedizione”, scrive il sindaco Teresa Pasquali. “Alessandro ha dedicato la sua vita al dovere, a Dio, alla famiglia e alla Patria. Luogotenente dei Carabinieri con carica speciale, ha lasciato in ogni sede di servizio un ricordo indelebile, segnato da stima, rispetto e profonda riconoscenza che andavano ben oltre l’ambito professionale. Appena giunto alla pensione, ha scelto con cuore e passione di continuare a servire la sua comunità attraverso l’impegno amministrativo. È stato eletto con un consenso vasto e convinto, segno della fiducia che Vejano riponeva in lui”. “Oggi piango l’amico di una vita, il collega amministratore, l’attento padre di famiglia, il carabiniere esemplare, il grande uomo che era — che è, e resterà, nei nostri cuori”, prosegue ancora il sindaco. A stroncare la vita del consigliere comunale “un male rapido e crudele”. “Mi stringo con affetto e dolore -conclude il sindaco – a Maria Pia, Giovanni, ai genitori Lilletta e Giovanni, a Roberta ed Isidoro, a Jasmine e Jessica. Lo faccio come Sindaco, ma ancor prima come amica”.