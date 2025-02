Vedono i carabinieri e cambiano strada. Una manovra che è stata loro “fatale”. I militari, infatti, li raggiungono, li fermano e li trovano in possesso di diverse dosi di hashish.

È accaduto nel corso dei controlli del week-end da parte dei carabinieri della Compagnia di Ronciglione che, nel fine settimana, hanno rafforzato le verifiche sul territorio, intensificando la loro presenza in occasione del Carnevale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le Stazioni di Sutri, Monte Romano, Caprarola e gli equipaggi del Nucleo operativo e radiomobile hanno condotto un’operazione a largo raggio, controllando 67 autovetture, identificando 13 persone e contestando 5 violazioni al codice della strada. Sono state anche ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti.

A Sutri, in particolare i militari hanno intercettato duepersone che, come detto, alla vista di una pattuglia, hanno tentato di eludere il controllo immettendosi in una strada secondaria. Il rapido intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l’auto e di rinvenire dosi di hashish, di cui parte già consumate.

Episodi analoghi si sono verificati anche a Monte Romano e Caprarola, dove altre due persone sono state segnalate alla Prefettura di Viterbo per possesso di droga.