CIVITAVECCHIA – Niente affreschi di Michelangelo, nessuna occhiata rapida al “Giudizio Universale”, nessuno sguardo estasiato sotto la volta più celebre del mondo. In questi giorni la Cappella Sistina è stata chiusa al pubblico. Le ragioni sono straordinarie: la morte di Papa Francesco, seguita dall’inizio del Conclave per l’elezione, avvenuta ieri, del nuovo Pontefice. Un evento epocale che ha riscritto, di colpo, anche le regole del turismo in Vaticano. Per chi lavora da anni con gruppi di visitatori, come le guide civitavecchiesi Maria Laura Sansonetti ed Elena Mari (nella foto), si tratta dell’ennesima sfida.

«Non sono giorni particolari, è un periodo particolare – dice Sansonetti – l’anno era già iniziato con il Giubileo e l’apertura della Porta Santa. Abbiamo affrontato limitazioni all’accesso alla Basilica di San Pietro, l’obbligo di prenotazione, e poi anche la chiusura della Sistina. Ma sappiamo che il nostro è un lavoro in cui dobbiamo sempre adattarci». I turisti sono rimasti sorpresi e inizialmente delusi quando hanno scoperto di non poter ammirare uno dei luoghi più iconici del Vaticano. «Ma poi – continua Maria Laura – abbiamo cercato di trasformare il dispiacere in consapevolezza: “Siete a Roma in un momento unico. Magari non vedrete la Sistina, ma forse assisterete alla fumata bianca. È un’esperienza irripetibile”». Elena conferma: «Quando si è diffusa la notizia della morte del Papa, i miei clienti americani hanno subito iniziato a scrivermi, preoccupati per il loro tour. Alcuni volevano cancellare. Non sapevamo ancora se la Sistina sarebbe stata chiusa, aspettavamo notizie ufficiali. È stato un lavoro anche di rassicurazione. Ma alla fine sono rimasti tutti. Ho detto loro che l’elezione di un Papa capita forse una volta nella vita». Se il cuore simbolico dei Musei Vaticani è temporaneamente off-limits, le guide hanno spostato il baricentro verso altri capolavori.

«Ci siamo concentrati ad esempio sulle Stanze di Raffaello – spiega Mari – e abbiamo raccontato comunque la Cappella Sistina attraverso la storia del Conclave, che per molti turisti stranieri è affascinante e sconosciuta». Sansonetti aggiunge: «Alcune agenzie hanno proposto alternative come Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco ha scelto di essere sepolto, oppure San Giovanni in Laterano. Sono basiliche giubilari, fortemente simboliche, e permettono di mantenere vivo il senso del viaggio». Intorno a San Pietro, intanto, l’atmosfera è cambiata, in questi giorni, così come anche la stessa piazza. «C’è più sicurezza, più forze dell’ordine – spiegano entrambe - gli accessi alla piazza sono stati differenziati: da una parte i pellegrini che entrano per la Porta Santa, dall’altra i turisti. La tensione si sente, ma anche un certo fermento, l’attesa collettiva di qualcosa che sta per accadere».

Chi guida ogni giorno gruppi tra fede, arte e storia sa che non esistono tour uguali agli altri. Ogni visita diventa quindi anche un’occasione per raccontare quello che sta accadendo, per far capire che non si è solo spettatori, ma parte di un momento che finirà nei libri.

