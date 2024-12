VASANELLO – Importante appuntamento all’insegna del verde e della tutela ambientale lunedì prossimo.

In occasione della Giornata mondiale dell’albero, alle 11 presso il parco comunale-arena di Vasanello saranno messe a dimora tre nuove piante. L’evento, denominato “Mettiamo radici per il futuro” è organizzato in collaborazione con l’Università Agraria e la locale sezione di Fare Verde e rientra nell’ambito delle iniziative organizzate in questa importante ricorrenza celebrativa. La Giornata mondiale dell’albero, nata in Italia nel 1898 su iniziativa di Guido Baccelli, allora Ministro della Pubblica Istruzione, nel 2013 diventa ufficialmente riconosciuta dalla legge. Lo scopo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza straordinaria che hanno boschi e foreste nella sopravvivenza degli ecosistemi naturali.

«All’appuntamento di lunedì – spiegano il sindaco Igino Vestri e l’assessore all’Ambiente Ilaria Tranfa – parteciperanno anche le scuole perché è prioritario invitare bambini e ragazzi a riflettere sull’importanza di rispettare gli alberi e l’ambiente. Il rispetto della natura deve partire dai più piccoli perché è loro il futuro e nostro il dovere di lasciargli in eredità un mondo migliore di quello che abbiamo trovato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA