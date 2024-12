LADISPOLI – Ci hanno impiegato pochissime ore i teppisti a mettere a soqquadro l’area sportiva sul lungomare di via Marina di Palo. Il taglio del nastro era avvenuto il giorno prima alla presenza del sindaco, Alessandro Grando, e di una folta schiera di delegati comunali. Il gusto di qualche selfie e di alcuni esercizi atletici e l’idea di aver realizzato qualcosa di utile all’insegna del benessere. E invece a guastare la festa ci hanno pensato i vandali che hanno già demolito le attrezzature sfasciando i pedali della cyclette. Un gesto che inevitabilmente ha scatenato le ire della comunità con decine e decine di cittadini che hanno commentato sui social quanto accaduto invocando la visione degli impianti di videosorveglianza nel tentativo di beccare gli autori del raid notturno. Alcuni invece si sono soffermati sui chiodi già arrugginiti di altri macchinari che servono per praticare ginnastica. Insomma, un progetto che non è proprio nato sotto i migliori auspici.

La struttura è stata collocata in un punto strategico per lo sport all’aperto e dotata di un impianto per esercizi a corpo libero e da tre postazioni: una di calisthenics, una cyclette e una per i diversamente abili. Questa prima installazione – ha detto Palazzo Falcone in una nota - ha visto la sua riuscita grazie a un rapporto pubblico privato che ha permesso l’abbattimento dei costi.

