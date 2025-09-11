CIVITAVECCHIA – Vandali in azione, nella notte tra il 9 e il 10 settembre, in via Fusco, nella sede che ospita diverse associazioni cittadine. A raccontarlo la presidente della Consulta delle Donne, Amelia Ciampa.

«La notte del 9 settembre, nei locali delle Associazioni che operano a Civitavecchia in via Fusco, sono penetrate delle persone che hanno rotto vetri, serrature e porte procurando non solo danni ma aggravando di spese e fatica chi offre gratuitamente il proprio tempo a favore di chi ha bisogno di sostegno – ha detto amareggiata – questo atto ci ha amareggiato e ci ha fatto pensare a quanto debbano essere disperate queste persone per sentirsi fieri di commettere atti di vandalismo contro chi non possiede nulla se non la volontà di fare del bene. I danni sono stati riparati, grazie soprattutto al lavoro del signor Renzi che ringraziamo di cuore e le Associazioni hanno ripreso normalmente la propria attività».