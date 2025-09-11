CIVITAVECCHIA – «Desidero esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza alle realtà associative ospitate nella sede di Via Fusco a Civitavecchia, colpite da un grave atto vandalico nella notte tra il 9 e il 10 settembre». Lo scrive la consigliera regionale Marietta Tidei.

«Colpire un luogo che accoglie quotidianamente il lavoro di volontarie e volontari impegnati nel sostegno a chi ha più bisogno è un gesto vile e inaccettabile, che ferisce l’intera comunità – ha aggiunto – a tutte le persone coinvolte va il mio sostegno e il mio ringraziamento per la dedizione e la determinazione con cui continuano a offrire un servizio prezioso».