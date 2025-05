CIVITAVECCHIA – Vandali in azione nelle notti di sabato e domenica scorsi ai Bagni della Ficoncella. Ignoti si sono infatti intrufolati nella struttura provocando diversi danni. Come hanno spiegato da Civitavecchia Servizi Pubblici, i vandali hanno provocato la rottura di alcune tubazioni e di una delle recinzioni che circondavano la struttura. Trovati anche dei sacchi della spazzatura abbandonati. Ma non è tutto, in quanto l’occasione è stata lieta per fare un bagno notturno in una delle vasche, prima di lasciare la struttura.

«L’Azienda si è da subito adoperata affinché l'attività non subisse interruzioni – hanno spiegato da Csp – tecnici del Comune sono tuttora al lavoro per ripristinare quanto distrutto dai vandali».

Csp ha denunciato l’evento alle autorità competenti ed avviato il potenziamento degli impianti di videosorveglianza.