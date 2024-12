FIUMICINO - Presi di mira i cartelli di Avviso/Divieto nel Parco di Villa Guglielmi, posizionati solo pochi giorni fa dall’amministrazione comunale, che allertano sul “bordo scivoloso” evidenziano il “divieto di gettare rifiuti a terra” e soprattutto quello di “dare cibo agli animali”. «Sono molto rammaricato per quanto accaduto. Questa volta è stato distrutto il cartello a Villa Guglielmi, ma quasi ogni giorno assistiamo a gesti di inciviltà e maleducazione che calpestano la bellezza e la dignità del nostro territorio. – dichiara l’assessore all’ambiente Stefano Costa promotore, insieme all’assessore per la tutela degli animali, Monica Picca, dell’affissione dei cartelli di “Divieto” a Villa Guglielmi, strumento importante per informare i cittadini sul giusto approccio nei confronti della fauna selvatica -. Stiamo lavorando per incrementare i controlli di sicurezza nel Parco di Villa Guglielmi, ma in generale su tutto il comune e lavoreremo nelle scuole, con i più giovani, per cercare di formare una generazione che sappia vivere in armonia con l’ambiente e che riconosca il valore del rispetto verso i beni comuni».