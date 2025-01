SANTA MARINELLA – “Sono particolarmente soddisfatto per il fruttuoso incontro che si è tenuto nella sala consiliare con i cittadini e i commercianti del quartiere Valdambrini”. A dirlo è il sindaco Tidei all’indomani della tavola rotonda con i residenti del popoloso quartiere cittadino, che da febbraio sarà sottoposto ad importanti lavori idrici. “Abbiamo potuto fare il punto della situazione sugli interventi nel quartiere – continua il primo cittadino - come il risanamento della rete idrica il cui termine è previsto per Pasqua, I lavori per dimezzare i tempi d’attesa e i disagi, saranno eseguiti giorno e notte su tre turni continuativi delle squadre di tecnici e operai Acea. Sono inoltre previsti numerosi altri interventi, la posa di una nuova condotta idrica fino a via Lazio, la rimozione delle radici dagli alberi sempre su via Lazio, una nuova pianificazione degli alberi esistenti, la ripavimentazione della strada e una riorganizzazione generale della viabilità. Al termine dei lavori, l’intera zona, sarà completamente riqualificata. Un'altra opera importante, come già annunciato, sarà l'ampliamento del ponte ferroviario di via Valdambrini, che sarà chiuso per lavori, ma solo a partire dal prossimo mese di maggio. Faremo del nostro meglio per limitare i disagi alla circolazione e ai cittadini. Stimiamo che i lavori possano avere una durata di circa sei mesi. Al termine delle opere, il quartiere Valdambrini e tutto il centro urbano di Santa Marinella, saranno completamente riqualificati e non solo sul fronte della viabilità. L'amministrazione comunale sta lavorando intensamente per realizzare i numerosi progetti che riguardano il territorio con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini”.

