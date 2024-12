CERVETERI – Controlli interforze scattati sabato sera prima a Valcanneto, frazione di Cerveteri, poi a Ladispoli. Polizia di Stato, Capitaneria di porto, Polizia Locale e Guardia di finanza hanno messo al setaccio la frazione cerveterana bersagliata dai furti nell’ultimo anno, effettuando posti di blocco a tutti gli ingressi e ai punti sensibili.

Durante i controlli alcuni automobilisti sarebbero stati trovati con un quantitativo di sostanze stupefacenti e perciò per alcuni è scattato lo stato di fermo. Le autorità hanno messo in campo una vera e propria task force e dopo Valcanneto si sono diretti sul lungomare centrale di Ladispoli per la presenza di alcune tende che stavano occupando la spiaggia abusivamente con alcuni stranieri che sono stati allontanati e invitati a ripristinare lo stato dei luoghi.

Le ispezioni sono proseguite poi anche nei locali della movida per verificare i decibel e che non venissero venduti alcolici ai minorenni.