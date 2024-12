CIVITAVECCHIA – Ancora un brutto colpo per l’Università agraria di Civitavecchia. Il 27 dicembre una nuova sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana si è pronunciato sulla controversia tra l’ente di viale Guido Baccelli, alcuni cittadini, Comune e Pisana riguardo alcune particelle del foglio 17. Il tema è sempre lo stesso e cronico: gli usi civici. Per il Commissario la nature delle particelle è allodiale e non sono quindi gravate da usi civici ma la tegola che arriva sulla “testa” dell’Agraria è la condanna al pagamento delle varie spese legali e processuali per un totale che supera i 60mila euro divisi tra i ricorrenti (quindi Cittadini, Comune e Regione). Una sentenza che chiude il 2023 e alza il “conto” da pagare dell’Agraria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA