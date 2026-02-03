CERVETERI - «Un possibile disastro ambientale sventato grazie alla prontezza e alla meticolosità degli uomini del comando provinciale di Roma della Guardia di Finanza». Il sindaco Elena Gubetti commenta l’operazione che ha portato al sequestro di un autocarro con oltre 850kg di rifiuti pericolosi nel territorio tra Cerveteri e Torrimpietra. «Agli uomini della Guardia di Finanza va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente per il rispetto della legalità – ha detto il sindaco – Un carico di tali dimensioni, se non fosse stato intercettato, sarebbe probabilmente finito per essere abbandonato illegalmente nelle nostre campagne o sul nostro litorale, causando danni incalcolabili all’ambiente». Gubetti ricorda ai cittadini come il «trasporto illecito» sia «un reato penale». «Non esiste alcun motivo per affidarsi a soggetti abusivi che operano fuori dalla legge. A Cerveteri la legalità è un servizio accessibile a tutti grazie a una rete capillare di soluzioni gratuite per il corretto conferimento. C’è l’isola ecologica di Via Settevene Palo, aperta 7 giorni su 7 per ricevere ogni tipologia di materiale, il ritiro a domicilio su appuntamento per smaltire comodamente i materiali ingombranti senza uscire di casa e le isole ecologiche itineranti, presenti regolarmente su tutto il territorio e nelle frazioni, oltre alla raccolta porta a porta per la gestione ordinaria e quotidiana dei rifiuti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA