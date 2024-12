LADISPOLI – Ha seminato il panico nella notte colpendo auto in sosta e buttando giù pali della luce. Poi, l’autista di un tir “pirata”, si è allontano in fretta lasciando una lunga scia di danni. E, questa mattina, il risveglio è stato amarissimo per i proprietari delle vetture che si sono recati nella caserma dei carabinieri per denunciare quanto subito. Militari che, coordinati dal comandante, Umberto Polizzi, si sono già messi sulle tracce del conducente del mezzo pesante che sarebbe stato già rintracciato, grazie anche agli impianti di videosorveglianza, e denunciato. Da capire se si trovasse ubriaco alla guida o se si sia trattato solo di manovre errate nel quartiere Caere Vetus. I residenti sono stati buttati giù dal letto per il frastuono. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe pigiato sull’acceleratore sul ponte di via Roma, proseguendo tra via Nettuno e via Torre Perla, per poi imboccare via Roma in direzione dell’oasi naturalistica e quindi verso via Fontana Morella e Campo di Mare.

Durante il tragitto, il camion ha urtato e danneggiato diverse vetture parcheggiate lungo le strade, abbattuto pali della luce e causato ulteriori danni a proprietà private e pubbliche. Già oggi viavai nelle officine del territorio per riparare i danni che dovrà ripagare il camionista.

