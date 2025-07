CIVITAVECCHIA – Botte da orbi nel tardo pomeriggio di ieri a piazza Calamatta. I dettagli dell’accaduto non sono ancora chiari, si sa solo che la Polizia locale è stata costretta ad intervenire per riportare la calma nel mezzo di una violenta lite che ha coinvolto almeno due persone. Sul poso, in ausilio, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia. La lite sarebbe scoppiata tra il gestore di un locale e un avventore, probabilmente per vecchi rancori o per un debito non saldato. Dalle parole alle mani: i due se le sarebbero date di santa ragione sotto gli occhi dei passanti, poi l’avventore avrebbe distrutto i vasi e la vetrata del locale di piazza Calamatta. L’intervento delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio: uno dei due uomini è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per ferite da corpo contundente. Sul caso indaga la Polizia locale.