CERVETERI - Chiusi i cancelli del parco alle 21 di ogni sera per tutto il periodo estivo. Obiettivo: combattere gli incivili e i rumori molesti nelle ore notturne per tutelare i luoghi pubblici e la tranquillità dei residenti. L'ordinanza sul parco di via Luni c'è, ma non convince tutti a cominciare dal presidente del comitato di zona di Cerenova Campo di Mare, Enzo Musardo che l'ha giudicata «inutile».

Un'ordinanza che contiene «"raccomandazioni" banali e scontate, ma senza provvedimenti seri come una cura vera del parco, guardiania, pulizia costante, manutenzione». E a proposito della manutenzione se da una parte è vero che stando alle nuove disposizioni comunali il parco di via Luni chiuderà i suoi cancelli alle 21, dall'altra parte le «reti sfondate da anni» ne rendono questa operazione «inutile». Musardo punta i riflettori anche sulla scarsa illuminazione e l'assenza di servizi igienici e di almeno una fontanella. «Invece è abbandonata persino la rete di irrigazione e, senza giove pluvio - commenta il presidente del comitato di zona - è ormai tutto arido». «Un'ordinanza - ha concluso - è facile e non costa nulla ma serve ben'altro, compreso i luoghi di aggregazione sociale, specie giovanile, qui ormai tutti scomparsi da tempo. Lo stesso centro polivalente di via Luni, adiacente a questo parco, è chiuso e inutilizzato da oltre tre anni».

