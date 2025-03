TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia prepara la festa della merca in programma per il 12 e 13 aprile nella consueta location della Roccaccia.

Il 19 marzo, l’ente di via Garibaldi chiama a raccolta gli amici cavalieri presso la sala conferenze dell'Università Agrari, al secondo piano di Palazzo Vipereschi, alle ore 21 per raccogliere le iscrizioni alle gare previste per la festa. Su delega del presidente Alberto Riglietti, il dipendente Domenico Jacopucci e l'assessore Leonardo Mancini illustreranno il programma delle gare equestri e raccoglieranno le iscrizioni per i non residenti a Tarquinia.

Intanto gli amministratori svelano i primi dettagli sulla festa. Sabato 12 aprile dalle ore 15 sarà il momento per gli amici cani, con la dimostrazione con i cani da tartufo. Questo il commento del Presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti e dell'Assessore Mancini - "Un settore importante aperto a tutti gli appassionati della raccolta di questo pregiato prodotto del sottobosco - spiegano il presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti e l'assessore Mancini - Seguirà poi uno show cooking con i prodotti tipici».

Il programma della due giorni colma ogni spazio delle aree alla Roccaccia. Per tutta la giornata di sabato 12 aprile,spiega l'assessore delegato Leonardo Mancini, sarà possibile visitare ed ammirare tutti gli animali della Fattoria "Il Bianconiglio". Un’estesa rassegna unica nel suo genere: «Stiamo lavorando senza sosta - aggiunge il presidente Riglietti - dobbiamo recuperare un’edizione non realizzata e per questo l’edizione di quest’anno sarà un evento ricco di iniziative».

