La rettrice Tiziana Laureti ha nominato Daniele Canestrelli, professore ordinario di Ecologia presso il dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB), pro-Rettore vicario dell’Università degli Studi della Tuscia per il sessennio 2025–2031. Canestrelli, che dal 2021 ha ricoperto il ruolo di direttore del dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, subentra alla guida vicaria dell’Ateneo con il compito di coadiuvare la rettrice e di esercitare le funzioni rettorali in caso di sua assenza o impedimento. La sua attività scientifica si colloca all’intersezione tra ecologia, evoluzione e biologia della conservazione, con particolare attenzione all’ecologia molecolare e alla genetica della conservazione. All’interno dell’Università della Tuscia, ha ricoperto numerosi incarichi accademici, tra cui la presidenza del corso di studi in Biologia ed ecologia marina, e la carica di membro eletto del Senato Accademico. «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, ringraziando la Rettrice per la fiducia – ha commentato il professor Canestrelli –. L’Università degli Studi della Tuscia è un Ateneo dinamico, capace di coniugare ricerca, innovazione e attenzione al territorio. Metterò la mia esperienza a servizio di una visione condivisa che guardi alla sostenibilità, alla qualità e al consolidamento della nostra comunità accademica».