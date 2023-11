FIUMICIN O - L’Assemblea dell’Unione Inquilini di Fiumicino, , ha eletto in modo unanime il suo nuovo segretario: Maurizio Ferreri. «Mi impegnerò – spiega il nuovo Segretario – per l’affermazione di un sindacato che mette davanti a tutto la difesa dei Diritti Umani. Nella mia esperienza ho constatato che la politica tende a ‘correre’ più alla ricerca di numeri che a dare soluzioni a temi “incancreniti” da decenni e che riguardano spesso una ‘minoranza di persone’. Purtroppo – aggiunge – solo coloro che passano attraverso certe problematiche, comprendono la vera urgenza di agire. Raccolgo l’eredità importante di Emanuela Isopo, eletta nel Direttivo Nazionale e che sul territorio, in merito alla tematica della casa, ha creato attraverso Unione Inquilini, un punto di riferimento e di aiuto per tanti cittadini in disagio abitativo. In questi ultimi anni ha saputo rinnovare e creare una squadra motivata e coesa insieme al quale auguro a lei un buon lavoro per il suo nuovo incarico».. «Nel segno della continuità e dell’attenzione sempre posta alla tematica del disagio abitativo spesso legato a quello economico, puntiamo a mantenere saldi i rapporti con le Istituzioni. Le nostre proposte – sottolinea Ferreri – mirano a creare strumenti necessari affinché le varie situazioni di disagio si possano, prevenire e risolvere. Oggi in politica vengono nominate spesso parole come ‘regola’ e ‘legalità’, dimenticando di aggiungere loro l’aggettivo “equo”. Come Unione Inquilini siamo convinti che il Pubblico abbia il dovere di realizzare strumenti e percorsi chiari, semplici ed equi, per tutti coloro che vivono un disagio. Per questo motivo », conclude.