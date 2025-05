ALLUMIERE - Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 18, Marco Volpe e Alessandro Sestili presenteranno il loro saggio “Un’attrice in prestito al doppiaggio: Indagine su Alina Moradei e sull’edizione italiana de “La Signora in Giallo” presso l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere. Il libro, reperibile esclusivamente su Amazon in tutto il mondo come autopubblicazione indipendente, è stato rilasciato originariamente il 30 settembre 2024, in occasione delle 40 candeline spente dal celebre telefilm “La Signora in Giallo”, tutt’oggi in replica su Rete 4 all’ora di pranzo. Il lavoro, infatti, è un omaggio degli autori all’attrice e doppiatrice Alina Moradei (1928-2016), l’inconfondibile voce italiana di Jessica Fletcher (la protagonista della serie), interpretata per oltre 12 anni da Angela Lansbury. Con un atteggiamento investigativo ispirato proprio dalla Fletcher, in ben quattro anni di lavoro, gli autori si sono messi a ficcanasare affettuosamente nel percorso attoriale della Moradei dentro e fuori le sale di doppiaggio. Parallelamente, hanno riservato una lunga analisi all’edizione italiana di Murder, She Wrote (titolo originale de La Signora in Giallo), alle tante curiosità, agli errori e soprattutto alle personalità attoriali e tecniche che hanno contribuito a rendere immortale il telefilm. Foto, proposte sia in bianco e nero che a colori, sparse durante la narrazione, arricchiscono corposamente il testo assieme a quattro nutrite appendici finali. Il saggio, inoltre, può vantare la prefazione dell’attrice Paola Bigatto e la postfazione di Andrew Marini, realizzatore anche dei contenuti social dedicati alla promozione del testo. L’intero lavoro di impaginazione e di realizzazione della copertina è firmato da Daria Batolo. Durante la serata del 16 maggio i due autori descriveranno il lavoro svolto e le ragioni che li hanno portati a scriverlo, mostrando alcuni video appositamente realizzati da Andrew Marini. “Garantisco una serata che appagherà gli appassionati dell’arte della recitazione - ha detto Alessandro Sestili, allumierasco dal 1992, grande cultore dell’attrice Angela Lansbury - ma che potrà fornire anche spunti di riflessione sul mestiere dell’attore e su come questo sia cambiato attraverso i decenni”. Marco Volpe, co-autore del Sestili e appassionato disneyano, ha detto: “oltre a dei contributi video creati appositamente per la serata, avremo piacere di mostrare anche alcuni confronti tra vari doppiaggi ed edizioni de “La Signora in Giallo” e molte foto di e con Alina Moradei provenienti dagli album di famiglia che ci sono stati gentilmente concessi in visione. L’appuntamento è al Palazzo Camerale e ospiterà tutti gli appassionati di recitazione e doppiaggio, di gialli e di letteratura.

