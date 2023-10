LADISPOLI - «Questa ambulanza vecchia e con le ruote a terra è diventata un incubo per me. Ogni giorno mi suonano a casa pensando sia quella che guidavo come autista». Lo sfogo, legittimo, è di un residente ed ex operatore dell’Ares 118. In viale America, nel quartiere Miami, da settimane, a dire la verità sono più di tre mesi forse, quel mezzo è parcheggiato in strada. Visibilmente sembra abbandonato, gli pneumatici sono a terra, la parte anteriore è arrugginita e non si sa chi e perché l’ha portata a Ladispoli perché apparterebbe ad un territorio parecchio distante. «Questo non lo so – racconta il cittadino – ma oltre al degrado c’è da considerare un aspetto: molti nel quartiere si rivolgono a me pensando che sia una delle ambulanze che guidavo o comunque che possa fare qualcosa io in prima persona. Non vorrei essere più disturbato per una questione che non mi riguarda. Nello stesso tempo sul fronte dell’inciviltà, è triste vedere un’ambulanza mal ridotta, speriamo la portino via da qui».

Non sono pochi i “relitti” spesso abbandonati tra auto private e moto sui quali poi si attiva solitamente la Polizia locale una volta individuato il legittimo proprietario. Mai era accaduto però con un mezzo sanitario.

