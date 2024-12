CERVETERI – Centouno anni e non sentirli. Francesco Frau ha soffiato le candeline dopo aver festeggiato un secolo lo scorso anno. «Un orgoglio per Cerveteri – ha detto il sindaco, Elena Gubetti - in occasione del suo 100esimo compleanno ci eravamo fatti una promessa: sarei tornata da lui il giorno della Befana per festeggiare ancora insieme. La promessa è stata mantenuta». Francesco, circondato dall'affetto dei suoi quattro figli, è stato festeggiato ricordando la sua vita da appuntato dei carabinieri. Attorno a lui il capitano Mattia Bologna, comandante della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, insieme ai suoi uomini e ai rappresentanti dell’associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. I militari si sono stretti intorno al nonnino che in passato ha servito lo Stato nelle caserme di Allumiere, Ladispoli e poi Cerveteri. «Festeggiare i centenari – prosegue il sindaco - è un modo per ricordare a tutti che queste donne e questi uomini nati quando l’Italia era da poco uscita dalla Prima Guerra Mondiale, sono una risorsa preziosa nella società. È stato davvero bello portarti gli auguri a nome di tutta la città e noi, Francesco, ci vediamo il prossimo 6 gennaio».

