LADISPOLI – La locandina del Natale è servita: «Sarà un stagione da leoni». Riferimento, neanche a farlo apposta, con il povero Kimba fuggito per 7 ore dal circo di viale Mediterraneo sabato 11 novembre. In tanti però hanno criticato l’uscita ironica del comune di Ladispoli pronta ad anticipare gli eventi natalizi in una conferenza stampa in programma domani. «Davvero di cattivo gusto il riferimento al leone», interviene pubblicamente Rossana sulla bacheca Facebook istituzionale. E altri cittadini si sono uniti in questa sorta di protesta. Capitolo leone archiviato, luminarie in centro, spettacoli di intrattenimento, mostre culturali, il presepe vivente e poi per la prima volta il concerto di Capodanno. «Quest’anno abbiamo voluto fare le cose ancora più in grande rispetto al passato – dichiara lo stesso Grando - ringrazio gli assessori al Turismo e alla Cultura Marco Porro e Margherita Frappa, il consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili Riccardo Rosolino, la Proloco guidata dal Presidente Nardocci e tutti gli uffici comunali». Gli eventi di Natale a Ladispoli ufficialmente partiranno dal 2 dicembre. «Iniziative per tutte le fasce di età – aggiunge Porro - non mancheranno le luminarie in Piazza Rossellini e nelle principali vie cittadine, grandi attrazioni, il tradizionale presepe vivente che sarà allestito nel bosco di Palo Laziale, mostre d’arte, eventi culturali e teatrali, animazione per bambini e soprattutto, per la prima volta, un grande concerto di capodanno in piazza Falcone con ingresso gratuito per il pubblico».

