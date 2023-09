LADISPOLI - Sarà inaugurata ufficialmente sabato 23 settembre ai giardini di viale Mediterraneo la scultura per Angelo Vassallo, il sindaco Pescatore. Un'opera in marmo travertino voluta e realizzata dall'artista e scultore Napoleon Alberto Romualdo, in sinergia con il cittadino e volontario Rosario Sasso. «Si tratta di una figura a cui teniamo molto - ha spiegato Sasso - Nel corso di tanti anni abbiamo ricordato diverse volte e con varie iniziative Angelo Vassallo, figura rappresentantiva di legalità e difesa dell'ambiente. Vassallo - ha ricordato Sasso - fu assassinato 13 anni fa, probabilmente dalle mafie, perché si opponeva allo sfruttamento del territorio».

Ed è proprio al Sindaco Pescatore che sono intitolati i giardini di viale Mediterraneo dove sarà posta la scultura in sua memoria.

L'iniziativa è stata patrocinata dal comune di Ladispoli e dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e ha trovato il supporto anche di alcune realtà locali che hanno fornito i materiali utili alla realizzazione dell'opera: “Mignanti Marmi", Fausto della "CI.SI.", "Edilizia Conte" ed ha visto la partecipazione di cittadini ed associazioni della “Marcia degli Alberi”, che hanno contribuito alla copertura delle spese. La statua raffigura Angelo Vassallo seduto, che tiene il timone con una mano ed il capo girato da un lato, ed ha richiesto molto tempo di lavoro dello scultore Napoleon.

All'inaugurazione è prevista anche la presenza di Dario Vassallo, delle autorità comunali e della cittadinanza.

