CERVETERI -Una raccolta fondi per aiutare gli "Amici di Damiano Casali" a prendersi cura del parco Fürstenfeldbruck. L'Aps, costituita proprio dagli amici e dai fratelli del giovane che nei mesi scorsi ha perso tragicamente la vita, si prenderà cura dell'area verde grazie a un patto di collaborazione sottoscritto col Comune. Ma per farlo, «in questa fase - spiegano dal Comune - hanno bisogno anche di un sostegno materiale». L'appuntamento con il pranzo di raccolta fondi è per domani alle 13 al "Mondo Antico" in via Ricci 1 a Cerveteri.

