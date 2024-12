LADISPOLI - Come sabato scorso, anche ieri in città si è registrata l’ennesima perdita d’acqua, questa volta, come segnalato dagli automobilisti, in via Genova, tratto centrale di Ladispoli. La scorsa volta invece in via Milazzo e la falla era stata riparata solo dopo oltre 48 ore. I cittadini continuano a segnalare lo spreco idrico che poi ricade anche sulla collettività.

©RIPRODUZIONE RISERVATA