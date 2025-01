ALLUMIERE - «Passare del tempo in natura è bello e ci fa bene tutto l’anno, anche in inverno». Ad esprimersi così le responsabili dell'associazione "La Casa nel Bosco ets" che daranno vita ad una imperdibile iniziativa. Per il museo civico di Allumiere e ParchiLazio - contributo Regione Lazio - l'associazione propone per sabato 25 gennaio una passeggiata per grandi e piccoli nell’anello Azzurro de "Il Cammino dei Minatori", presso il Monumento Naturale “il Faggeto” di Allumiere con attività di promozione della salute e della consapevolezza dell’ecosistema bosco con forest therapy. «Ricerche scientifiche mostrano come le attività di connessione con la natura proposte costituiscono importanti strumenti per aumentare il benessere delle persone, risvegliando la curiosità dei partecipanti, stimolando sentimenti, emozioni e pensieri positivi, migliorando la risposta del sistema immunitario - spiegano dall'associazione -favorendo l’autoconsapevolezza, le relazioni interpersonali e l’inclusione, stimolando comportamenti prosociali, di sensibilità e rispetto verso l’ambiente, di miglioramento dell’attenzione nei bambini». Ad Allumiere gli adulti saranno accompagnati in una passeggiata con bagno di foresta e potranno rilassarsi con esercizi di mindfulness, fare movimento con hathayoga e ritrovare la calma del respiro e della mente con la meditazione mindfulness. I bambini, invece, saranno accompagnati in passeggiata con esplorazione del bosco con tutti i sensi, in una caccia al tesoro agli elementi naturali, merenda in cerchio.«Alla fine delle attività - concludono gli organizzatori - ci ricongiungiamo per condivisione e grande cerchio finale. La durata dell'iniziativa sarà di 2 ore: dalle 10.30 alle 12.30». La partecipazione è gratuita con prenotazione al 3393341172. È necessario indossare abbigliamento comodo a strati, scarpe antiscivolo ed è bene portare acqua e tappetino per adulti. Sono ammessi i bambini dai 3 in su.

