Una nuova Alfa Romeo Tonale per il comando provinciale dei carabinieri di Viterbo. Ieri presso il al palazzo del governo di Viterbo, dinanzi al prefetto, Gennaro Capo, è stata ufficialmente presentata la nuovissima Ala Romeo Tonale 1.5 Mild Hybrid TCT7 Sprint, assegnata al nucleo radiomobile.

La Tonale rappresenta un concentrato di tecnologia, eleganza e prestazioni, sintetizzate nei dati tecnici di seguito riportati:

Caratteristiche Tecniche: Alimentazione: Benzina; Cilindrata: 1.5L / 1469 cm3 mild hybrid; Motore: Sistema mild hybrid, in cui un motore elettrico affianca il tradizionale motore a benzina per ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi durante l’accelerazione; Cambio: Automatico TCT a doppia frizione con 7 rapporti; Potenza: 163 CV / 120 Kw; Coppia massima: 240 Nm; Velocità massima: 210 Km/h; Accelerazione: 8,8 secondi (0-100 Km/h); Livrea: Blu e rossa con tetto bianco; Lampeggianti: Blu con luci a LED; Sistema di segnalazione: Pannello a LED; Sirena: Elettrica bitonale; Blindatura: Parziale (parabrezza, cristalli e portiere) con specifiche di livello B4; La carrozzeria è realizzata con strati di policarbonato dieci volte più resistenti dell’acciaio, consentendo un risparmio di peso del 60%; Allestimenti interni: Modificati per massimo comfort e predisposti per equipaggiamento militare; Serbatoio carburante: Con protezione antiscoppio; Monocellula: Per trasporto persone fermate (posteriore).

"Questa vettura – spiega una nota dell’Arma – concepita per rispondere alle esigenze più avanzate in termini di sicurezza e tecnologia, offre un ambiente interno modificato per garantire il massimo comfort dei militari. Inoltre, è predisposta per alloggiare e rendere immediatamente disponibili equipaggiamenti specifici come giubbotti antiproiettile, torce ad alta visibilità e armi lunghe.

La scelta di questa vettura di ultima generazione testimonia l’impegno dell’arma dei carabinieri nel dotarsi di mezzi all’avanguardia, combinando stile italiano, efficienza e sicurezza per svolgere al meglio il proprio servizio di tutela del territorio”.