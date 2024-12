CERVETERI - Una mostra d'arte dedicata al tema della bellezza nelle sue diverse forme. Questo l'appuntamento in programma oggi a domenica in sala Ruspoli. Saranno presentate oltre 60 opere di 34 artisti che spaziano dalla pittura alla scultura fino alla fotografia in una straordinaria gamma di generi e tecniche espressive.

L'evento sarà arricchito dalla partecipazione di musicisti e attori che daranno vita a performance di notevole valore per rendere omaggio alla bellezza. Tra loro i maestri Emanuela Chiodi ed Eros Mele (pianoforte e clarinetto), Angelo Colone (chitarra classica), Laura Aglietta (pianoforte) oltre a Marco Valeri e Laila Aronica che interpreteranno il dialogo "Tutta la bellezza che c'è" tratto da opere di Gibran, Baudelaire,Neruda e altri con la partecipazione della pianista Emma Pontecorvo. E poi ancora jazz con l'orchestra giovanile diretta dal maestro Nicola Buffa, mentre il professor Settimio La Porta terrà una conferenza sul concetto filosofico di bellezza da Platone ad oggi.

