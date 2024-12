FIUMICINO - Presso la Lecceta di Fregene, oggi si svolgerà la giornata ecologica. Un progetto, patrocinato dal Comune di Fiumicino, ideato per coinvolgere i giovani del territorio e sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della tutela ambientale, attraverso un mix di attività educative e ludiche.

La giornata inizierà alle ore 8:30 con un incontro all’oratorio di Fregene, in via Porto Conte, dove i ragazzi saranno accolti con i saluti dell’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore all’Ambiente, Stefano Costa. Alle 8.45, lezione teorica sulla storia della leccetae a seguire, un approfondimento sulla potatura del leccio con, con la partecipazione dei rappresentanti della polizia locale di Fiumicino.

Dalle 10.15, inizierà la pulizia della lecceta, aperta a tutti i cittadini, durante la quale gli alunni saranno invitate a raccogliere materiale ed a documentare l’attività con foto e video per un’esposizione di fine anno.

Infine, alle 11.30, avrà luogo la cerimonia di piantumazione e benedizione di un leccio e l’installazione di una targa commemorativa.

«Un’importante opportunità per i giovani ,di integrare l’apprendimento teorico con azioni pratiche per la conservazione dell’ambiente. Vogliamo che i ragazzi diventino protagonisti attivi nella tutela del patrimonio naturale del nostro territorio. È fondamentale instillare in loro un senso di responsabilità verso la natura con la speranza che il messaggio, attraverso la sensibilità dei più piccoli, possa raggiungere anche tutti quegli adulti che non hanno ancora afferrato la necessità di provvedere, attraverso semplici azioni quotidiane, al rispetto ad alla custodia degli spazi comuni. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa per contribuire a rendere la lecceta più bella e per costruire insieme un futuro basato sulla sostenibilità», commenta Costa.