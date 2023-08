CIVITA CASTELLANA - Una festa per celebrare il Frittellone, simbolo della tradizione culinaria civitonica, re indiscusso del carnevale civitonico e riconosciuto come “prodotto di origine comune” dall’Anci. Si terrà dal 1° al 3 settembre in piazza Matteotti la prima sagra del Frittellone, organizzata dal Comune - con un articolato programma di iniziative e eventi - in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e turistiche locali del territorio al fine di rendere omaggio ad un prodotto storico identitario e tradizionale, molto apprezzato nella comunità civitonica e tra turisti e visitatori. «Sono molto felice di aver dato il via a quella che speriamo diventi una consuetudine, cioè la Sagra del Frittellone, simbolo della tradizione culinaria civitonica – spiega l’assessore al Turismo, Simonetta Coletta -. Si tratta di un’iniziativa curata dalla Fondazione del Carnevale e dai Carnevalari, che ringraziamo tantissimo per la loro disponibilità ed il loro aiuto, ma non poteva essere altrimenti perché il Frittellone si identifica con il carnevale civitonico». Il programma prevede, oltre ovviamente alla possibilità di degustare il Frittellone negli appositi stand gastronomici, venerdì primo settembre alle 21 lo spettacolo Musical Battisti e alle 22 musica dance con il dj set generazione z; sabato 2 settembre alle 22 la piazza si trasformerà in una discoteca all’aperto grazie al divertente appuntamento con Nostalgia ’90, all’insegna della musica dance che ha segnato un’epoca; domenica 3 settembre alle ore 21 proiezione di un video dedicato al Frittellone re del Carnevale e alle 22 chiusura in musica con dj Passamonti. «Una iniziativa simile era stata realizzata in passato dai residenti del quartiere Guadamello, che realizzarono la ‘festa dei Catamellesi’ – conclude l’assessore Coletta -. Riprendendo quell’esperienza, abbiamo voluto dar vita a una nuova manifestazione, specie ora che il Frittellone e prodotto di origine comune riconosciuto dall’Anci. In occasione della sagra sarà anche possibile visitare il nostro borgo, riferimento dell'agro Falisco ricco di storia e bellezze da scoprire».