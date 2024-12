TARQUINIA - «Continuiamo a costruire futuro», le parole del sindaco Alessandro Giulivi che annuncia anche l’imminente apertura di una farmacia comunale a Marina Velka. «Anche Marina Velka avrà la sua farmacia comunale - spiega il sindaco Giulivi - A ottobre 2022, per rispondere alle esigenze crescenti della zona, il Comune ha accettato l'offerta di prelazione della quinta sede di farmacia (la terza comunale) da ubicare nel centro residenziale di Marina Velka».

«Siamo convinti - dice - che la scelta consentirà una distribuzione più capillare sul territorio delle sedi farmaceutiche e potrà assicurare un servizio indispensabile per la collettività, anche in un'area particolarmente vissuta non più solamente nel periodo estivo».

«Anche la gestione della terza farmacia comunale sarà affidata alla società partecipata Tarquinia Multiservizi, che si è da subito attivata per l'acquisto dell'immobile destinato a sede della nuova attività.

Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione e l’apertura è prevista per l'imminente stagione estiva».

